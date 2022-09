Verdachte van ongeluk op Besterdring waarbij Gerard (66) om het leven kwam reed veel te hard

Grote twijfels bij Omgevings­dienst over geuruit­stoot omstreden mestfa­briek, Tilburg vecht vergunning aan

TILBURG - Binnen de Omgevingsdienst Brabant-Noord bestaan twijfels over de vergunning voor de omstreden mestfabriek in Tilburg-Noord. Uit stukken, in het bezit van het Brabants Dagblad, blijkt dat de onderbouwing van de geuremissie mogelijk niet deugt.

11:15