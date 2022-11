Verdachte van schietpartij op bomvol Tilburgs terras drie maanden langer vast

‘Toevallig’ treft Kamil een man die voor 500 euro zijn dure motor wil verkopen: ‘En ik had toevallig het geld’

TILBURG - Wat als je voor 500 euro de sleutel kunt kopen van een vrijwel nieuwe motorscooter? Later blijkt pas dat de eigenaar is vergeten die sleutel uit het contact te halen toen hij het voertuig in de parkeergarage Heuvelpoort in Tilburg plaatste. De 28-jarige Kamil O. zweert dat hij dat allemaal niet wist.

22 november