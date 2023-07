‘Verdrietige’ Llonch voelt zich ‘naar de uitgang geduwd’ door Willem II, directeur Jacobs reageert op ontstane ophef

Schop kan in de grond op Smariuska­de en Fabrieks­kwar­tier, ruim 1300 woningen erbij in Tilburg

TILBURG - De komst van twee nieuwe Tilburgse wijken met samen zo’n 1300 woningen is een feit. De gemeenteraad was donderdag vol lof over de bestemmingsplannen voor Fabriekskwartier en Smariuskade.