Vergezicht vanuit de Sint-Jan: Brabant, denk groot en bouw weer kathedralen

Stoere Kerels | ‘Volgens mij leeft de derby wat meer in Breda dan in Tilburg’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 33 van dit seizoen gaat het onder meer over de 2-1 overwinning op VVV en wordt uiteraard vooruitgeblikt op de uitwedstrijd tegen NAC. Belgast van de week is Kevin Brands, die zowel voor Willem II als voor NAC heeft gespeeld.