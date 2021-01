Vernielingen en vuurwerk bij rel in Tilburg, ME aanwezig en noodbevel afgekondigd

Dag op politiebu­reau heeft E. geholpen naar een leven zonder drugs, hoopt hij

18 januari TILBURG/BREDA - Het zou zomaar kunnen dat het goed is geweest dat de 20-jarige W.E. uit Oisterwijk is opgepakt omdat hij zich verzette tijdens een controle. Het is in elk geval een wake-up call geweest, zo laat hij de politierechter in Breda weten. De verdachte is bezig om drugs af te zweren. ,,Qua blowen heb ik wel een probleem. Mijn ouders wisten er van, maar daar wilde ik niet naar luisteren. Tot het fout ging.....”