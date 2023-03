Veroorzaker dodelijk ongeluk zag het rode licht niet: ‘Ik zou het allerliefst de tijd terugdraaien’

Het stinkt en het werk ligt stil: wat is er aan de hand aan de Tilburgse Lange Nieuwstraat?

TILBURG - Het stonk, en dus vindt er extra onderzoek plaats bij de werkzaamheden aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg. De grond blijkt nu zo verontreinigd, dat de herinrichting stilligt. Wat zit er in de grond? Is het gevaarlijk? En hoe nu verder? Vijf vragen aan bodemadviseur Erik de Rooij en projectleider Frans Van Bokhoven.