Verwarde man (27) gooit dakpannen naar beneden van Tilburgse woning

Sander is ontwerper van de Efteling: ‘Verbrand je An­ton-Pieckboe­ken, zei mijn docent nog’

KAATSHEUVEL - Hij was amper 4 jaar oud en wist: ik ga later attracties bedenken voor de Efteling. Nu geeft Sander de Bruijn leiding aan het ontwerpteam. Hij maakte Symbolica, Baron 1898 en de Zes Zwanen. ,,We werken met de materialen die Anton Pieck al gebruikte.”