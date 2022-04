Verwarde man dreigt zichzelf en anderen wat aan te doen, grote politieactie rondom Tilburgse woning

TILBURG - Een verwarde man is dinsdagmiddag aangehouden in de Telexstraat in Tilburg. Rondom de woning waarin hij verbleef, was een grote politieactie gaande. De man dreigde volgens de politie zichzelf en anderen iets aan te doen.