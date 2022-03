Vessbroz zetten Tilburgse uitkijktoren op zijn kop: ‘Dit is een hele bijzondere plek om een set te draaien’

TILBURG - De drones vliegen je om de oren bij uitkijktoren De Nieuwe Herdgang in Tilburg. DJ-duo Vessbroz draait namelijk op het platform van de toren, op 35 meter hoogte, een set en het hele spektakel wordt gefilmd. ,,In Iran hangt een gevangenisstraf boven het hoofd als je muziek maakt.”

Na bijna twee uur sjouwen met spullen en puzzelen met camera's is het zo ver. De Vessbroz kunnen los. Met het optreden op de uitkijktoren hopen de broers Brabant meer op de kaart te zetten. ,,We willen graag iets terugdoen voor ons publiek. Dit is een hele bijzondere plek om een set te draaien. Dit laat zien wat voor mooie plekken Tilburg heeft", zegt Arsham Pour.

Quote Het is een uitdaging om het allemaal voor elkaar te krijgen, maar het eindresul­taat wordt vast heel gaaf Armia Pour

,,We wilden het al eerder doen, maar tot op heden was het nog niet gelukt om alles te regelen", zegt Armia Pour. Ter ere van het nieuwe nummer dat de Vessbroz hebben gemaakt voor het platenlabel Hexagon, van producer Don Diablo, wordt er extra uitgepakt bij de opnames. Over de hele toren staan camera's en vliegen drones. ,,Het is een uitdaging om het allemaal voor elkaar te krijgen, maar het eindresultaat wordt vast heel gaaf", vervolgt Armia.

Vessbroz is de artiestennaam van de broers Armia en Arsham Pour. Oorspronkelijk zijn zij afkomstig uit Iran, maar ze wonen inmiddels drie jaar in Nederland. Zeven jaar geleden zijn ze begonnen met het maken van muziek, voornamelijk dance. In hun huis in Waalwijk performen zij iedere avond voor online publiek. ,,Dat is het voordeel aan wonen in een rustige omgeving. We hebben geen buren die last van ons hebben”, zegt Armia lachend.

‘Muziek ter vermaak is verboden’

Het is niet de eerste keer dat de broers op een bijzondere plek optreden. Voor platenlabel Future House Music hebben zij eerder al in een gevangenis een set gedraaid. ,,Hiermee willen we een verhaal vertellen", zegt Arsham. ,,In Iran is muziek ter vermaak ten strengste verboden. Muzikanten die betrapt worden kunnen een gevangenisstraf krijgen of zelfs de doodstraf. Het is daarom des te mooier dat wij hier vrij onze muziek kunnen maken.”

De droomplek voor de dj's is om een set te draaien, is op een historische plek in Iran. Gezien de omstandigheden is de kans dat dat ooit gaat gebeuren klein. ,,We denken er over om een 3D-model te maken, zodat we op die manier toch op de locatie kunnen spelen. Toch blijven we hoop houden dat we ooit in Iran op kunnen treden”, zegt Arsham.

Duizenden volgers

In coronatijd zijn de Arsham en Armia begonnen met het maken van TikToks om hun publiek op een andere manier te entertainen toen optreden niet mogelijk was. Niet over hun muziek, maar sketches over de Nederlandse cultuur.

Volledig scherm De bestuurder van de drones filmt de Vessbroz op de uitkijktoren. © Pix4Profs / Jules van Iperen Inmiddels hebben de broers al ruim 300 duizend volgers. ,,Nu maken we ook video's over onze muziek, maar wel op een grappige, eigen manier. Daarnaast gaan we elke avond om 19.00 uur live op TikTok om een set te draaien. Gemiddeld hebben we 30 duizend kijkers per avond", zegt Armia. ,,Het gaat ons vooral om het plezier en connecties maken met onze kijkers", vult Arsham aan.