Vierde inzittende (30) meldt zich bij politie na dodelijk ongeval Besterdplein en is aangehouden

met videoTILBURG - Een 66-jarige man uit Tilburg is maandagavond overleden bij een aanrijding met een auto op het zebrapad op het Besterdplein in Tilburg. De automobilist reed door en parkeerde zijn auto verderop, vlakbij een broodjeszaak. Daar werden twee inzittenden, een 17-jarige jongen en een 22-jarige man uit Tilburg, aangehouden. De bestuurder (22) uit Rotterdam en een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats meldden zich later op het politiebureau in Tilburg.