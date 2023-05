Vijf nieuwe speelsters voor HC Tilburg, onder wie drie internationals

WonenBre­burg wil deel van Tilburgs klooster Notre Dame tijdelijk verhuren aan internatio­na­le studenten

TILBURG - Geen statushouders, wel internationale studenten. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de meest geschikte doelgroep voor tijdelijke huisvesting in kloostercomplex Notre Dame aan de Sint Oloflaan in Tilburg.