Vol Vrijthof geniet van Zomergeblaos. ‘We hebben ons weer op de kaart gezet’

Het spektakel van de slagwerkers zet de toon voor de rest van een weekend vol muziek en gezelligheid op het festival op het Vrijthof in Hilvarenbeek. Vijftien bands zorgen voor een gevarieerd muzikaal menu.

De eerste reactie van Marcel van Vught, instructeur van slagwerkgroep na het optreden: ,,We hebben hier als groep heel veel tijd in gestoken. We hebben onze slagwerkgroep aangevuld met blazers, een gitarist en een bassist. Door corona is het optreden een paar keer uitgesteld. En dan is het eindelijk zo ver, en dan is het voorbij voor je het weet. Maar wat een geweldige reacties van het publiek. Dit was wel echt heel erg lekker.”

Op de kaart gezet

Tuur van Gorp, frontman van slagwerkgroep: ,,Het was best wel spannend voor we begonnen, maar toen we het podium opliepen was het: toi toi toi en gas geven. We hebben ons hiermee weer op de kaart gezet. De reacties van het publiek waren geweldig, vooral toen we dat nummer van Mink Deville speelden, Demasiado Corazon, gingen de mensen echt los, dat was heel erg vet.”

Tim Roberts is vrijwilliger programmacommissie van Zomergeblaos. ,,Ik geniet met volle teugen van wat we hier als groep neerzetten: een ontmoetingsplek voor iedereen die wil genieten van goede muziek en een ontspannen sfeer. En het is erg druk, het Vrijthof is helemaal vol. En ik ben vanwege m'n verjaardag ook nog eens getrakteerd op een crowdsurfing; die kan dus van de bucket list af.”