Voor 100 euro weten of je corona hebt gehad: opluchting bij klanten, maar grote bezorgdheid bij experts

Het is even voor het middaguur als cliënt Danielle van Ierland de Janssen Kliniek in Oisterwijk binnenloopt. Niet voor een borstvergroting, neuscorrectie of liposuctie, zoals je wellicht bij een plastisch chirurg zou verwachten. ,,Nee, ik kom hier voor een coronatest”, lacht ze. ,,Ik ben op skivakantie geweest, ziek geworden en wil heel graag weten of ik het heb gehad.”