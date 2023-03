Voor de zomer plan tegen vuurwerkoverlast in Baarle

De vuurwerkoverlast in de grensgemeente is een jaarlijks terugkerend thema. Afgelopen najaar was het weer prijs met ellenlange rijen met Nederlandse kopers in de straten. Volgens omwonenden van de Kapelstraat en de Klokkenstraat parkeren zij op privéterrein, plassen ze in tuinen en gooien ze afval op straat. Zij zijn het beu, en blokkeerden twee keer de kruising van die twee straten om aandacht te vragen voor de hinder die ze ervaren.

Buurtbewoners, politie en vuurwerkverkopers

Dat was niet aan dovemansoren gericht. De burgemeesters van de twee gemeenten - Marjon de Hoon-Veelenturf (Baarle-Nassau, CDA) en Frans de Bont (Baarle-Hertog, Forum+) - hebben de afgelopen weken een ronde gemaakt langs onder meer de buurtbewoners en politiediensten in beide landen.

Een bijeenkomst plannen met alle vuurwerkverkopers in het dorp is tot nu toe nog niet gelukt, laten zij weten. Als een aantal van hen niet in gesprek wil, zullen zij proberen de welwillende handelaren bijeen te brengen.

Dat alles moet leiden tot een plan van aanpak, dat nog voor de zomer wordt gepresenteerd. Wat daar in staat, is nog niet duidelijk. ,,In beide landen moeten we het juridische verhaal nog uitzoeken”, zegt burgemeester Frans de Bont.

Kapelstraat op de schop

Dit jaar belooft er nog een extra probleem te ontstaan rond de vuurwerkverkoop, omdat de gemeente Baarle-Hertog de Kapelstraat gaat aanpakken. Er komen onder meer snelheidsverlagende maatregelen en een nieuwe riolering. In juni gaat de schop in de grond, en de werkzaamheden duren dan acht maanden. Dat betekent dat de straat, waaraan twee grote verkooppunten zitten, het hele vuurwerkseizoen minder goed toegankelijk zal zijn.