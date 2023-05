Voor duizenden euro's het schip in na crowdfunding KraftBier: ‘Kans dat geld terugkomt is vrijwel nihil’

Zonder snel ingrijpen vreest Gilze en Rijen dat er geen kleine zorgaanbie­ders meer overblij­ven

RIJEN - De angst dat Het Tussenstation in Molenschot niet de laatste zorgaanbieder is die omvalt, is groot. Het faillissement van die dagbesteding is hard aangekomen in de gemeente Gilze en Rijen. Wethouder Marielle Doremalen heeft vanuit de politiek een duidelijke opdracht gekregen om meer leed te voorkomen.