Voor kinderporno veroordeelde Tilburger wil weer op de ambulance werken: ‘Ik heb mijn straf uitgezeten’

Eropuit Thom Hoffman vertelt over zijn persoonlij­ke zoektocht naar zijn Indische roots in de Biblio­theek LocHal in Tilburg

Indië, betovering en desillusie is de titel van het persoonlijke boek, waarin acteur Thom Hoffman zijn familiegeschiedenis koppelt aan de geschiedenis van de grote, voormalige kolonie. Op 12 maart vertelt hij over zijn zoektocht in de Bibliotheek LocHal in Tilburg.