Voor Nederlandse songfestivalfanclub gaat het nu pas echt beginnen: ‘We moeten op korte termijn de koppen bij elkaar steken’

TILBURG - Songfestivalfan John van Uden uit Tilburg zou ‘toeterend door de straten gaan’ bij winst van Duncan. ,,Maar ik was gisteren niet meer in staat om te rijden", grinnikt hij daags na het daverende succes van de voormalig student aan de Tilburgse Rockacademie. ,,Ik heb wel heel lang gebeld met m'n fietsbel.”

Van Uden, bestuurslid van de Nederlandse songfestivalfanclub - officieel: Eurovisiefanclub OAGE (afkorting van Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision) - , keek zaterdagavond naar het festival met een groep vrienden in Tilburg, met het scoreformulier op schoot. Nee, niet op het grote scherm in de stad. ,,Ik vind het fijn om te kunnen focussen. In de massa kun je dat toch minder.” De score? ,,Ook bij ons stond Italië op twee, en Nederland natuurlijk op een.”

Drukke tijden

Voor Van Uden breken met de Nederlandse winst drukke tijden aan, want de fanclub van het land waar het festival plaatsvindt, organiseert in de week voorafgaand aan het Songfestival allerlei activiteiten voor fans in een Eurofancafé, dat speciaal voor de gelegenheid wordt opgebouwd of ingericht. ,,De hele week zijn er feestjes, optredens van artiesten en de avond zelf wordt natuurlijk de uitzending bekeken.” De beurt is nu aan de Nederlandse fanclub.

Quote We moeten op korte termijn de koppen bij elkaar steken. John van Uden, bestuurslid Nederlandse afdeling Eurovisiefanclub OAGE

Projectplan

Hij heeft nog geen idee hoe ze dat vorm gaan geven. ,,We moeten op korte termijn de koppen bij elkaar steken. Hebben we al wel gedaan met het oog op de kansen die we dit jaar hadden, maar daar zijn nog geen concrete plannen uit voortgekomen. Alleen een projectplan, waarin staat waar we zoal aan moeten denken. Zoals met wie we contact op moeten nemen en waar we rekening mee moeten houden. Maar verder niets.”

De feestweek voor fans in 2016 in Stockholm is wat hem betreft wel een voorbeeld van hoe het kan worden. Met een financiële injectie van 4 miljoen euro van de gemeente Stockholm werd op het water een café gebouwd, speciaal voor die gelegenheid. ,,Het was ook de eerste keer dat er voor VIPS geen aparte dingen werden georganiseerd. De activiteiten waren zowel voor gewone fans als voor VIPS.” Aan Lissabon bewaart hij minder goede herinneringen. ,,Met alle respect, maar daar waren toch wel veel dingen die beter konden.”

Melkweg

De Nederlandse fanclub is geen groentje als het gaat om het organiseren van evenementen, want elk jaar in april organiseert de club een feest in de Melkweg in Amsterdam, voorafgaand aan Eurovisie in Concert . ,,Alle deelnemers aan het Eurovisie Songfestival komen dan naar Amsterdam om op te treden. Wij organiseren de avond ervoor een feestje.”

Quote We zullen op zoek moeten gaan naar sponsors, we hebben zelf eigenlijk niks. John van Uden, bestuurslid Nederlandse afdeling Eurovisiefanclub OAGE