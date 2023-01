Voor tienduizenden euro’s schade tijdens jaarwisseling in De Langstraat

Chocolade­cri­sis trof ook de grootste hagelslag­fa­briek ter wereld, en die staat ‘gewoon’ in Tilburg

TILBURG – Weinigen zullen het weten, maar de grootste hagelslagfabriek ter wereld staat in Tilburg. Delicia, opgericht in 1938, heeft het afgelopen jaar de salmonellacrisis in de chocoladewereld moeten doorstaan. De fabriek draait nog altijd niet op 100 procent. ,,De productie heeft vier weken stilgelegen.”

16:37