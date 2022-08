Voormalige kappersboot Piushaven wordt de nieuwe horecazaak van RAK- en Hooked-baas Giel van Schaaijk

De horecaman kan vanaf RAK - op de middenpier van de haven - zo naar zijn nieuwe zaak aan de andere kant van het water kijken. ,,Het is een eigenaardig object”, zegt de chef-kok en ondernemer over zijn nieuwe boot. ,,De locatie is top en het lijkt me gewoon leuk om hier iets nieuws te beginnen.”



De boot - of beter: unieke bedrijfsark - is een betonnen bak van 325.000 kilo met daarop een bovenbouw. Die meerde eind 2006 af aan de kade van de Piushaven en was daarmee in één klap een van de meest opvallende bouwwerken in Tilburg. Kapperszaak Hardy’s was er gevestigd maar die trok in 2012 naar de tegenovergelegen oever. De ark werd sinds begin 2013 niet meer permanent gebruikt en was aan het ‘verkrotten’ tot horecagelegenheid Boot 013 er begin 2019 in trok.