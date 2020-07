Voorzichtige drukte op de eerste avond van Tilburgse kermis: ‘Dit plein is vol’

Vrijdagavond heeft de kermis het weer in ieder geval mee. Het is druk op de pleinen, de terrassen zitten aardig vol en vooral de jeugd lijkt het goed naar de zin te hebben. In groepjes lopen ze over de kermis alsof het een kermis als andere jaren is. Enige is dat ze niet zomaar het terrein op kunnen lopen: af en toe worden ze tegengehouden als er te veel mensen op het terrein zijn.

Leunend op een afvalbak op het Koningsplein staat Leo Marcelis (80) het op zijn gemak te bekijken. Hij is blij dat er toch een Tilburgse kermis is: ,,Ik had het niet verwacht.” Toch is het geen échte Tilburgse kermis, vindt hij. ,,Op de Heuvel staat niks en tot aan de Besterd is het ook leeg.” Toch weerhoudt het hem er niet van de kermis op te zoeken. ,,Ik ga elk jaar alle dagen, dus dit jaar ook weer.”

Op het Besterdplein loopt meneer Tunissen uit Nuenen met zijn vrouw. Het is hun eerste keer op de Tilburgse kermis. Meneer: ,,We hadden zin in een uitje en hoorden dat de Corona-maatregelen hier goed toegepast worden. En ik moet zeggen dat het op dit plein erg goed gaat. Op de Paleisring is dat veel moeilijker, maar daar is het ook veel drukker.” Voor hen is een rustige kermis wel een voordeel: ,,We houden beide niet zo van die drukte, dus dit is wel fijn.”

Agnes Verhoeven staat met haar 26-jarige zoon Ivan ook een beetje van de drukte af. Op de vraag of het evengoed de Tilburgse kermis is, zegt Ivan: ,,Qua sfeer wel, maar verder niet. Bij de kermis hoort drukte, voetje voor voetje langs de attracties schuifelen. Dat is nu niet, maar ik vind dat wel fijner.”

Moeder en zoon gaan al een aantal jaren op rij op vrijdag naar de kermis, volgens hen de rustigste avond. Ook vanavond, zo meent Agnes. ,,Normaal zijn er veel meer ouderen, maar misschien durven die toch niet goed. Ik zeg net tegen Ivan: misschien is dit wel een goede test om de kermis voortaan altijd zo in te richten. Van mij zou het wel mogen.”

