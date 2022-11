Vrachtwagen geladen met houten meubels vat vlam in Tilburg

‘Wij zijn samen groen-oran­je’: met carnaval kan heel Tilburg samen zingen

TILBURG - Het carnavalsnummer heeft de titel Samen zijn we groen-oranje en dat samen staat er niets voor niets. Het wordt gezongen door veel zangers en muzikanten uit Tilburg en moet de verbroedering in Kruikenstad uitdragen. De presentatie is de Elfde van de Elfde op de Heuvel.

3 november