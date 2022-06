Vrachtwagen met 16.000 kilo aan broedeieren crasht: Tilburgs bedrijf claimt schade bij vervoerder

Festival van het Levenslied is ook een feestje voor de artiesten zelf (al moest Bauer eens vluchten voor zijn fans)

TILBURG - Die keer dat het muis- en muisstil was toen Liesbeth List en Ramses Shaffy optraden, de zanger ontzettend breekbaar. Of toen Frans Bauer aan zijn fans moest ontsnappen. Dit weekend viert het Festival van het Levenslied in Tilburg haar dertigste verjaardag. Het tweedaagse festival wordt door de sterren zelf ook op handen gedragen. ,,Altijd fantastisch”, zegt Corry Konings.

10 juni