Vriendinnen willen dat heel ‘Gôol’ geniet van eerste kerstdag

Met video Tilburgse studenten hakken en vijlen in ijs tegen de eenzaam­heid

TILBURG - Maandelijks is er voor Tilburgse studenten die in de gebouwen van vastgoedontwikkelaar Magis huizen de mogelijkheid om mee te doen aan een workshop. De achterliggende gedachte is vooral om elkaar te ontmoeten, om zo eventuele eenzaamheid tegen te gaan. Maandag werd er flink in ijsblokken gehakt.

29 november