Vrijdag opnieuw onweer en hagel verwacht in Brabant: derde keer code geel in week tijd

Mannen gaan elkaar met ijzeren buizen te lijf na ‘pesterijen’ over ebola, Tilburger was aanstich­ter

14:40 Een pesterij over het Ebolavirus in Afrika schoot een geboren Nigeriaan zo in het verkeerde keelgat dat hij de verantwoordelijke collega in een schaftkeet bij scheepsbouwer IHC in Kinderdijk daar op aansprak. Het ontaardde in een heftig incident, waarbij over en weer werd geslagen met ijzeren buizen.