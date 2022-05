Vrijwilligersprijs Tilburg viert 25-jarig jubileum: ‘De vrijwilliger is de kers op de taart’

Rolt daar een robot door het restaurant? ‘Ze nemen het zware en vieze werk over’

TILBURG - Robots die het eten brengen of tegen mensen in de rij praten. Meloen die al in uitgeschepte bolletjes aankomt bij restaurants - zodat de kok dat niet hoeft te doen - en waar de ovens zichzelf schoonmaken. Je moet wat om het gigantische personeelstekort in de horeca op te vangen. ,,Het gaat om gastvrijheid en het koken, fijn als je ‘het gedoe’ eromheen kunt automatiseren.”

26 mei