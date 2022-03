Vrouw (44) uit Tilburg aangehouden in groot internationaal onderzoek naar hypotheekfraude en witwassen

De politie hield in totaal vijf mensen aan en doorzocht elf panden. Dat deden ze op basis van een onderzoek dat de politie in Limburg in november 2021 startte naar hypotheekfraude. De namen van de verdachten kwamen ook naar voren in een onderzoek van de FIOD naar belastingfraude en witwassen en in het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie naar onterecht verkregen coronasteun.