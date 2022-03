Vrouw lichtgewond aangetroffen in woonwijk in Kaatsheuvel na ‘conflict in familiesfeer’

KAATSHEUVEL - Een vrouw is dinsdag aan het eind van de middag lichtgewond aangetroffen in de Monseigneur Völkerstraat in Kaatsheuvel. In de omgeving werd later een minderjarige jongen gevonden, ook lichtgewond. De politie meldt dat het gaat om een ‘conflict in de familiesfeer’.