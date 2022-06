Vuurdoop van Spoorpark Live geslaagd: ‘Wat een sfeer en wat een plek’

Familie Pollet bepaalde in verregaan­de zin hoe Tilburg eruitziet: 'De eerste pandjesba­zen van de stad’

TILBURG - Hoe Tilburg eruitziet werd in verregaande zin door textielfabrikantenfamilie Pollet bepaald, die er meer dan zestig panden bouwde. Op een paar prachtige exemplaren na is veel van het gebouwde verloren gegaan, maar voor het eerst is de geschiedenis in een uitvoerig boek gevat. ,,Eigenlijk kun je ze de eerste pandjesbazen van de stad noemen.”

19 juni