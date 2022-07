Waarom communiceerde Oisterwijk avonden over flexwoningen zo slecht, wil PGB weten

Goudkust kant zich tegen flexwonin­gen voor Oisterwijk: ‘Er fietsen elke week wel duizend kinderen langs’

OISTERWIJK - Her en der in de drie dorpskernen van Oisterwijk luidt de boodschap voor de gemeente: los de woningnood maar in andermans achtertuin op. Ook aan de Goudkust zitten ze niet op flexwoningen in hun naaste omgeving te wachten.

7 juli