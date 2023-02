Waarom goede huisvesting voor arbeidsmigranten óók in het belang van de werkgever is

Strijd om Brabantse titels trekt meer mensen uit provincie naar Atledo­cross, maar niet van daarbuiten

De mooiste cross van de regio, de Atledocross, kreeg deze editie wat extra waarden. Op een parkoers met mul zand en heuvels stonden ook de Brabantse crosstitels op het spel. Topatleten uit andere regio's sloegen de cross in Dongen over. Marjon van Oudenaarden en Dennis de Freytas haalden daar hun schouders over op. ,,Toch leuk zo’n Brabantse gouden plak.”

5 februari