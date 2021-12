Was het een wapendeal of een mislukte autoverkoop? Kogels vlogen in het rond in Tilburg

Video Dode bij uitslaande woning­brand in Dongen, meerdere gewonden

DONGEN - Bij een grote woningbrand in Dongen is zaterdagnacht één persoon om het leven gekomen. Meerdere andere personen zijn gewond geraakt. Eén bewoner van het huis in de Kardinaal van Rossumstraat is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

28 november