Was Yvon K. dan tóch alleen maar op zoek naar liefde? De rechtszaak gaat verder

indebuurt.nl Ging-ie even sigaretten halen? Papa John's komt (voorlopig) niet naar Tilburg

Coming soon stond er op een grote Papa John’s sticker die de gevel van Heuvelring 55 bedekte. Daar schreven we op 3 maart 2021 al over. Jarenlang bleven de stickers op het pand zitten, zonder enig ander spoor van de pizzeria. Inmiddels is het duidelijk dat Papa John’s niet meer opent in het pand.