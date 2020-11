Webwinkel voor drugs ontdekt in Tilburg, duizenden pillen en 30 kilo amfetamine in beslag genomen

Tilburg krijgt er volgend jaar het Music Filmfesti­val én Illustrada bij

10:19 TILBURG - Het internationale Music Filmfestival en Illustrada, dat zijn de twee nieuwe evenementen die Tilburg volgend jaar over de vloer krijgt. Het eerste is een internationaal festival over muziekfilms op meerdere plekken in de stad, Illustrada is een expositie op zestien torens in de stad.