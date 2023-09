Week na opening stond De Weggeefhoek onder water: ‘Eerst even flink staan janken’

Schoonmaaktip Waarom je lege potjes niet hoeft om te spoelen, en andere tips voor het opruimen

Met de laatste zomerse weekenden in het vooruitzicht is dit het ideale moment om je berging of schuur eens flink onder handen te nemen, vindt schoonmaakexpert Marja Middeldorp. ,,Ieder jaar weer lijkt het alsof kleine kaboutertjes die berging vullen met spullen.’’ Met deze tips kun je gemakkelijk ontspullen én juist je afval scheiden.