Weekend processierups knuffelen in Rijen afgeblazen na dwingend telefoontje van gemeente: ‘Het ging uit de hand lopen’

RIJEN - Wie dacht een lang weekend processierupsen te kunnen knuffelen in het weekend van 19 juli bij De Vijf Eiken in Rijen moet nog een jaar wachten. De gemeente Gilze-Rijen heeft het Facebookevenement ‘Een lang weekend processierups knuffelen’ officieel afgeblazen, nadat bleek dat zo'n 50.000 mensen geïnteresseerd waren. ,,De gemeente vertelde me dat ze er een dagtaak aan had om mensen te vertellen dat het om een grap ging”, zegt bedenker van het knuffelweekend Erik Ratelband.

Het weekend, dat was aangemaakt door de vrienden Erik Ratelband (28) uit Tilburg en Rick Kollenburg (33) uit Oisterwijk, kreeg ontzettend veel reacties. Het was dan wel ‘melig’ bedoeld en zeker niet een serieuze bijeenkomst die echt ging plaatsvinden, maar uiteindelijk schreven zo’n 17.000 mensen zich in - en 50.000 mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn.

Het was bedoeld als grap, want wie wil er nou in aanraking komen met de haartjes van de rups? Een jeukgolf teistert Nederland. Huisartsen krijgen een recordaantal aan klachten binnen van mensen die onder de rode jeukende bultjes zitten.

Officieel afgeblazen

Maar de gemeente Gilze-Rijen nam het zekere voor het onzekere en belde vorige week met Ratelband, om hem te vertellen dat hij het evenement toch echt moest afblazen. ,,Om te voorkomen dat het uit de hand liep, belde de gemeente mij persoonlijk op”, zegt Ratelband.

Volgens Ratelband kon de gemeentewoordvoerder er wel om lachen aan de telefoon, maar had er toch een dagtaak aan om de vele ongeruste mensen erop te wijzen dat het daadwerkelijk om een grap ging. Hij zette op de Facebookpagina dat het echt niet serieus was. ,,Maar een paar dagen later kreeg ik opnieuw een telefoontje, met de vraag of we toch nog even konden benadrukken dat het niet gaat plaatsvinden.”

Het evenement veranderde van datum: niet in 2019, maar in 2020 gaat het weekend rups knuffelen van start.

‘We mogen ook niks meer’

Hij meldde ook op de Facebookpagina dat het om een grap ging en dat mensen niet dit jaar moesten komen om bij De Vijf Eiken met rupsen te knuffelen. Daarop reageerden veel mensen: ‘Wat moet ik nou met die tent die ik net heb aangeschaft?’ en ‘We mogen ook niks meer’. Iemand anders vraagt op de pagina of het volgend jaar wel doorgaat. ‘Of gaan we straks allemaal naar een andere locatie?’

Volgend jaar wél?

Uiteindelijk kaart de pagina het onderliggende probleem wel stevig aan, namelijk die rups. Want velen klagen nog altijd over de jeuk, de rupsen lijken overal te verschijnen. Deze website kreeg al duizenden meldingen van lezers binnen. Op de interactieve kaart is goed te zien waar de rups is gespot. Gemeentes proberen de rups te weren door ze op te zuigen of preventief te bestrijden. Maar dat mag niet overal.