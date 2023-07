Weekendtips: dit doe je in Tilburg

Geld en plek is er nog niet, maar Gilze en Rijen krijgt er ook de komende jaren elk jaar dertig bomen bij

GILZE EN RIJEN – Het project om dertig nieuwe bomen per jaar te planten gaat door in de gemeente Gilze en Rijen. Althans, dat is wat de gemeenteraad wil. Wethouder Corné Machielsen is positief over het idee, maar heeft nog geen idee waar ze moeten komen en hoe ze betaald moeten worden.