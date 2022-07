Weer een dode op de N65: wat had ‘Truifel’ vlak na zijn 20e verjaardag kunnen redden?

Tilburg ziet niets in bevriezen huur voor woningen met laag energiela­bel en kiest voor maatwerk

TILBURG - Het baseren van huurverhogingen op energielabels is niet de manier om woonlasten te beperken. Dat stelt het Tilburgse college. Die ziet meer in maatwerk om te voorkomen dat huurders in de problemen komen door de stijgende energielasten.

11 juli