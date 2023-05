Weer koperdiefstal bij kerk in Chaam: politie start onderzoek

Missie Vierde Divisie | Vrienden­groep Kruisland maakt zonuren in Spanje: ‘Zoals de sfeer hier is, heb ik het nog nooit meegemaakt’

In de rubriek Missie Vierde Divisie volgen we de Brabantse amateurclubs die in de eerste klasse B strijden om promotie. Het belooft een zinderend seizoensslot te worden waarin Kruisland en Nemelaer dromen van de Vierde Divisie. Elke week blikken we terug én vooruit. In deze negende aflevering: hoe een vriendenweekend in het Spaanse Malaga nummer twee Kruisland aan de titel moet helpen.