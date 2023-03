Weer net niet voor Trappers, dat nu op de rand van de afgrond staat: ‘Dit was niet onze laatste thuiswedstrijd’

Ongeluk met meerdere voertuigen op A58 bij Best

BEST - Op de A58 ter hoogte van Best heeft vrijdagochtend een ongeluk plaatsgevonden met meerdere voertuigen. Dat gebeurde rond 11.30 uur, in de richting van Eindhoven. Verkeer vanuit Tilburg liep fikse vertraging op. Inmiddels is de file opgelost.