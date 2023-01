Weer prijs voor honderdjarige bakkerij Floor van Lieshout

Ludieke stunt vuurwerk­han­de­laar Baarle met vuurwerk­show over de grens in enclave­dorp: 'Zo idioot is het dus’

Vuurwerkverbod in het enclavedorp Baarle-Hertog, maar in andere deel van het enclavedorp - het Nederlandse Baarle-Nassau, mocht er vrolijk op los geknald worden tussen 18 en 2 uur. Altijd een beetje dubbelzinnig als je op de grens woont, maar in Baarle is de grenssituatie zo speciaal dat het voor absurde situaties zorgt.

31 december