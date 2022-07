Weinig animo voor Renaissanceschool van Forum Voor Democratie: ‘Dit is te vrijblijvend en vaag’

Zo’n dertig geïnteresseerden hebben zich donderdagavond aangemeld voor de informatieavond bij kinderopvang Buitenlust in Loon op Zand. De aan FVD gelieerde stichting Tocqueville geeft daar tekst en uitleg over de plannen voor een eigen basisschool in de regio Tilburg. Opvallend: meerdere aanwezigen zijn zelf werkzaam (geweest) in het onderwijs. Als bestuurslid Ralf Dekker van Tocqueville zegt dat het onderwijs ‘verziekt’ is, knikt een deel van hen instemmend.