Wel of geen eten afhalen in pretparken en dierentuinen: eindelijk duidelijkheid

Er wordt landelijk een uitzondering gemaakt voor het afhalen van eten en drinken in pretparken en dierentuinen: dit mag vanaf donderdag wel. Horecagelegenheden in bioscopen en casino’s blijven nog gesloten. Dit maakte het kabinet dinsdagavond bekend. Bij de parken was hier lange tijd onduidelijkheid over: zo verkocht de Efteling voor de sluiting nog wel consumpties, maar Dierenrijk Nuenen niet. Vanaf donderdag mogen pretparken en dierentuinen in het geheel hun deuren weer openen.

In de nieuwe coronaregels is te lezen dat er vanaf donderdag eten en drinken mag worden afgehaald in de parken, maar dat de consumpties moeten worden meegenomen en niet bij het afhaalpunt zelf genuttigd. De rijksoverheid schrijft dit als toelichting op de nieuwe coronamaatregelen, gezien hier voorheen veel onduidelijkheid over was. Zowel de Efteling als de Beekse Bergen bleef na de aanscherping van de coronamaatregelen op 14 oktober - het sluiten van horecagelegenheden - hun consumpties verkopen. Beide parken lieten destijds in een reactie weten dat ze naar eigen weten niet dicht hoefden. Zij zouden contact hebben gehad met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die zou hebben laten weten dat de afhaalpunten niet zouden hoeven sluiten.

Volgens de regels

Ondertussen lieten de twee andere veiligheidsregio’s in Brabant iets anders weten. ,,Het betreft een landelijke maatregel, dus de Brabantse pretparken en dierentuinen moeten zich vanaf nu aan deze maatregel houden. Hiermee wordt de noodverordening die op 14 oktober is ingegaan gevolgd.” Dus gingen de afhaalpunten van Dierenrijk Nuenen wel dicht, want zo luidde het besluit van de veiligheidsregio Zuid-Oost. Ondertussen bleven de afhaalpunten van Zooparc Overloon wel open, want die hadden nog niets van hun veiligheidsregio gehoord.

Een en al onduidelijkheid dus. Het veiligheidsberaad, waar de 25 veiligheidsregio’s in Nederland onder vallen, liet uiteindelijk weten de regels gelijk te willen trekken voor alle pretparken en dierentuinen. Dit besluit werd genomen in een zitting op maandag 26 oktober, met de bedoeling de maatregelen op dat moment in te laten gaan. Maar het was aan de regio’s om dit aan dierentuinen en pretparken te laten weten. Er werd geen landelijke ingangsdatum afgekondigd.

Volledig scherm KAATSHEUVEL - Bezoekers in de Efteling. Om een te grote drukte te voorkomen, moeten tickets voor het attractiepark vanwege het coronavirus via een reserveringssysteem worden gekocht. ANP REMKO DE WAAL © ANP

De afhaalpunten in pretparken en dierentuinen leken dus gesloten te worden, maar op donderdag 29 oktober waren deze gelegenheden in de Efteling nog steeds open. ,,Wij hebben van de gemeente Loon op Zand nog niet gehoord dat er een verbod is", luidde hun reactie destijds. Ook Beekse Bergen benoemde dit. In alle onduidelijkheid hebben zij toen zelf contact opgenomen met de veiligheidsregio, waarop ze van hun vaste vertrouwenspersoon te horen kregen dat er vooralsnog geen reden was om de afhaalloketten te sluiten.

Deuren weer open

Een week later, op donderdag 5 november, moesten pretparken en dierentuin in zijn geheel de deuren sluiten. Deze aanscherping van de coronamaatregelen was voor twee weken. Die twee weken zijn inmiddels voorbij. De parken mogen donderdag hun deuren weer openen. Ook hun afhaalloketten mogen openblijven, mits de consumpties worden meegenomen en niet bij het afhaalpunt worden genuttigd.

Volledig scherm KAATSHEUVEL - Bezoekers in de Efteling. ANP REMKO DE WAAL © ANP