Wendy en Nico slapen zónder hun Nicootje in een verlaten bushokje: ‘Gezin onterecht dakloos’

PRIJS Rocker, saxofonist, danseres en circusar­tiest maken kans op 10.000 euro. Kandidaten Jacques de Leeuw Prijs bekend

TILBURG - Muzikant Jip van Es is genomineerd voor de Jacques de Leeuw Prijs. De vierdejaars student aan de Rockacademie in Tilburg en liefhebber van stevige muziek maakt kans op een prijs van 10.000 euro. Deze muzikant heeft concurrentie van zes andere studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Het grootste talent wint de prijs.

13 april