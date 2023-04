Wereld van verschil tussen NAC-thuis en NAC-uit: fraai rapport voor het Willem II van Robbemond

Tilburg University, altijd in ontwikkeling Omdenken en buiten je eigen wereld kijken: Tilburg wil profiteren van komst van meer ‘eigenwijze’ start-ups

TILBURG – Tilburg wil zich profileren als de place to be voor ‘impact’ start-ups: nieuwe, jonge bedrijven die zich inzetten voor een betere maatschappij. Maar daarvoor moet er nog heel wat gebeuren. ,,We zijn hier allemaal veel te bescheiden.”