West-Brabanders naar de stembus: 'Al vanaf mijn achttiende stem ik op deze partij, dat verandert niet’

indebuurt.nl Luversa organi­seert koffiemo­men­ten voor ouders en hun kleintje in Tilburg: 'Ouders kunnen hier hun verhaal kwijt'

Het is gezellig druk op woensdagochtend in de huiskamer van Stadstuin Theresia. De kleedjes worden opgeruimd en de ballonnen komen tevoorschijn. Even opblazen, dan kan de pret beginnen. Vandaag organiseert Luversa Snijders-Coolen weer een Kleintje Koffie 013, waar ouders en hun kleintjes samenkomen voor een praatje en een leuke activiteit.