Wethouder De Ridder stopt in Tilburg en wordt watergraaf bij Waterschap De Dommel

De Ridder (40) is sinds 2010 wethouder in de gemeente Tilburg, nu in zijn derde termijn. Daarvoor is hij in 2009 korte tijd raadslid in Tilburg geweest. In zijn eerste 2 periodes als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor financiën, economische zaken en werk en inkomen. Op dit moment is hij 2e locoburgemeester met de portefeuille zorg, welzijn, sport, evenementen en emancipatie en integratie. Wijkwethouder is hij voor Berkel-Enschot, Udenhout, Korvel en Trouwlaan. Op landelijk niveau zit hij in de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, nadat hij van 2014 tot 2018 in de VNG commissie Werk en Inkomen actief was.