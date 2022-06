Wethouders Dols en Dusschooten zwaaien af in Tilburg, ‘Je moet steeds die adrenaline voelen’

Het is nog wennen, blijkt tijdens het gesprek in het stadhuis. Wanneer de toekomst van Tilburg ter sprake komt, spreken Rolph Dols en Oscar Dusschooten nog steeds in de wij-vorm. Maar met de installatie van het nieuwe college kwam er vorige week een einde aan hun wethouderschap. VVD-man Dusschooten besloot zelf om geen tweede termijn aan te blijven. CDA’er Dols was graag doorgegaan, maar de verkiezingsuitslag maakte dat onmogelijk. Wat ze nu gaan doen, weten ze nog niet. Wat ze wel weten is dat ze de samenwerking in het vorige college zullen missen.



,,Als persoonlijkheden konden we elkaar goed vinden”, zegt Dusschooten. ,,Ik heb vier jaar lang rugdekking gevoeld in dit college. De toon verschilde soms, maar onze boodschap was altijd hetzelfde.” Daar sluit Dols zich bij aan: ,,Het ging in dit college nooit om links of rechts. Ik heb me nooit een politieke wethouder gevoeld. Ik voelde me een bestuurder die het akkoord mee mocht uitvoeren voor de stad.”