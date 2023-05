Wie steelt van hoogbejaarde moeder van Dion in het verzorgingshuis? ‘Haar gouden armband was vervangen door eentje van plastic’

indebuurt.nl Kijktip: dit Tilburgse koor doet mee aan nieuwe zangwed­strijd op tv

Zangtalent hebben we genoeg in Tilburg. Kijk maar naar bekende acts als Guus Meeuwis en Krezip. Kunnen we straks nog iemand aan dat rijtje toevoegen? Wel als het aan vocal group Des Unique ligt. De vocalisten doen mee aan een nieuw zangprogramma: Zing.