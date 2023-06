Wie trok er aan de noodrem bij de BBB? Late miskleun in Brabantse formatie kan voor blijvende schade zorgen

Naar een zwemplas dit weekend? Dit zijn de parkeerkos­ten

De parkeerkosten bij recreatieplas ’t Zand zijn dit jaar verdubbeld: van 5 naar 10 euro. Reden om uit te zoeken of dit bedrag exorbitant hoog is of vergelijkbaar met parkeerkosten bij de andere recreatieplassen. Bekijk hier wat de kosten zijn bij jouw favoriete zwemplas.