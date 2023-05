Wij zijn dertien!

Als eerbetoon aan zijn vader richt Rik Suermondt een expositie in: ‘Hij vond zijn talent echt een godsge­schenk’

WAALWIJK - In de openbare ruimte in Waalwijk neemt Wim Suermondt (1927-2008) op kunstzinnig vlak de meeste ruimte in. Letterlijk en figuurlijk. Tot 11 juni is in het Huis van Waalwijk een tentoonstelling aan hem gewijd.